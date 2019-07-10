Американські компанії втратили 45 мільярдів доларів а рік через кібератаки [ Редактировать ]
Американські компанії торік втратили 45 мільярдів доларів - через кібератаки. Такі дані оприлюднила інтернет-асоціація "Online Trust Alliance".
За її даними, впродовж 2018го року у США зафіксували близько 2 мільйонів кібер-інцидентів, більшості з яких можна було запобігти, просто посиливши заходи безпеки - наприклад, навчити працівників компаній захищати конфіденційні дані.
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