Американські компанії торік втратили 45 мільярдів доларів - через кібератаки. Такі дані оприлюднила інтернет-асоціація "Online Trust Alliance".

За її даними, впродовж 2018го року у США зафіксували близько 2 мільйонів кібер-інцидентів, більшості з яких можна було запобігти, просто посиливши заходи безпеки - наприклад, навчити працівників компаній захищати конфіденційні дані.