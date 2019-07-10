Судове рішення щодо тарифів "Укренерго" може призвести до знищення усієї галузі - енергетики [ Редактировать ]
Рішення одного суду може зупинити роботу усієї енергетичної галузі. Таку заяву зробили представники ринку відновлюваної енергетики на спільній пресконференції. Мова йшла про рішення київського окружного адміністративного суду від 27 червня, щодо скасування тарифів "Укренерго".
За словами енергетиків це може призвести до знищення усієї галузі. Більше того, державі можуть загрожувати судові позови від міжнародних фінансових організацій.
"На сьогодні, в. енергетику інвестовано 2,5 млрд. євро. За останні 5 років. Здебільшого, всі обєкти, які бууються - кредитуються у відчизняних чи міжнародних установах. Найвідоміша - ЄБРР. Якщо зараз на ринку будуть невиплати по тарифу в першу чергу ми порушимо зобовязання перед міжнароними фінінститутами", - говорить Олена Колтик, представник "Укренерго", директор з розвитку української асоціації відновлюваної енергетики.
"Через це рішення суду у нас наразі є чинним тариф, який діяв до цього - тобто 50 грн. 40 копійок. за мегават на годину. І нажаль, цей тариф покриває лише власні операційні витрати копальні. Але не покриває системні послуги, які зявилися в нашій зоні відповідальності з першого липня", - говорить Володимир Кудрицький, заступник директора з операційної діяльності "Укренерго".
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