Лобода пробежалась по улице в одной кофте (фото) [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода порадовала поклонников новыми снимками. Соответствующие фото она выложила на своей странице в Instagram.
На снимках артистка бегает в одной кофте, играя со старшей дочкой Евой.
"Такие домашние", "Очень люблю такие домашние фото! Прекрасные", "Какие солнечные", "Очень классные фото", - пишут поклонники певицы в комментариях.
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее мы писали о том, что Лобода впервые показала младшую дочь.
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