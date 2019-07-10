Известная певица Светлана Лобода порадовала поклонников новыми снимками. Соответствующие фото она выложила на своей странице в Instagram.

На снимках артистка бегает в одной кофте, играя со старшей дочкой Евой.

"Такие домашние", "Очень люблю такие домашние фото! Прекрасные", "Какие солнечные", "Очень классные фото", - пишут поклонники певицы в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Лобода впервые показала младшую дочь.