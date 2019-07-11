Судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется в дружбе, в повсядневной жизни, в любовных отношениях и даже влияет на его удачу в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 10 июля.

И вот, тройка везунчиков этого дня:

1. Козерог

Представители этого знака зодиака обладают отличными организаторскими способностями, и поэтому добиться успеха сегодня они смогут только в том случае, если будут создавать что-то новое и управлять людьми. Нахождение в подчиненном положении не будет способствовать росту Козерогов и успехов не принесет.

2. Рак

Представители этого знака зодиака имеют врожденный актерский и ораторский талант, который позволяет им добиваться в жизни желаемых целей. Сегодня эти качества снова не подведут раков. Они с легкостью перетасуют факты и обратят их себе на пользу, независимо от того, правдивы они или нет. Успех в этот день будет поджидать раков на каждом шагу.

3. Стрелец

Представители этого знака зодиака обладают даром убеждения, который позволяет вести за собой других людей. Стрельцы чувствуют себя по-настоящему состоявшейся личностью в том случае, когда ему удалось увлечь своими идеями других. А сегодня для этого самый подходящий день. Стрельцам стоит помнить - успех преследует исключительно трудяг.