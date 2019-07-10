"Одни кости": Гагарина ужаснула фигурой в бикини (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками снимком, где позирует в бассейне в светлом купальнике и панаме. Однако, многих пользователей сети возмутила фигура звезды. Поклонников ужаснула фигура артистки, а некоторые даже решили, что Гагарина болеет анорексией.
"Полина, покушай", "Жалкое зрелище, уже полупрозрачная стала, поправляйся, пожалуйста", "Одни кости!", Худая ужас. И груди не стало", - написали подписчики под фото.
Ранее мы писали о том, что 18-летняя дочь популярной певицы Веры Брежневой долгое время держала в тайне имя возлюбленного. И вот, Соня Киперман поделилась с подписчиками в Instagram счастливым снимком.
Также недавно сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала своим поклонникам милое фото с детьми: Евангелиной и Тильдой.
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