Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками снимком, где позирует в бассейне в светлом купальнике и панаме. Однако, многих пользователей сети возмутила фигура звезды. Поклонников ужаснула фигура артистки, а некоторые даже решили, что Гагарина болеет анорексией.

"Полина, покушай", "Жалкое зрелище, уже полупрозрачная стала, поправляйся, пожалуйста", "Одни кости!", Худая ужас. И груди не стало", - написали подписчики под фото.

Ранее мы писали о том, что 18-летняя дочь популярной певицы Веры Брежневой долгое время держала в тайне имя возлюбленного. И вот, Соня Киперман поделилась с подписчиками в Instagram счастливым снимком.

Также недавно сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала своим поклонникам милое фото с детьми: Евангелиной и Тильдой.