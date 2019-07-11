В среду, 10 июля, прошла встреча советника президента Украины Михаила Федорова с представителями Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы и Министерства юстиции по внедрению национальной системы идентификации граждан.

Этот вопрос требует решения еще с 2000 года, когда в Украине впервые начали появляться электронные системы взаимодействия между государством и гражданином.

"В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через Интернет и различные онлайн-системы, поэтому для установления доверия, проведения соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом", - подчеркнул советник президента.

По его словам, отсутствие единой системы идентификации в Украине привела к несвязанности информации о лице в государственных информационных ресурсах, что делает невозможным адекватный поиск и сверку данных в государственных реестрах и, фактически, создает широкие возможности для манипулирования и искажения информации, поле для злоупотреблений и махинаций.

"В Украине национальная система цифровой идентификации находится на этапе развития, поскольку имеющиеся средства идентификации в полной мере не обеспечивают защиту персональных данных, достоверность идентификации, интероперабельность и комфортность использования", - отметил Михаил Федоров.

Участники встречи сошлись во мнении, что доверие в цифровой экономике является ключевым критическим условием ее существования, а недоверие в силу различных организационных, правовых и технологических причин существенно ограничивает использование электронных транзакций, оставляя гражданам исключительно аналоговые, уже знакомые форматы общественно-экономического взаимодействия. Именно поэтому роль государственной политики Украины в сфере цифровой идентификации является ключевой: запустить надежную, защищенную инфраструктуру и внедрить международные стандарты.

Введение национальной системы идентификации вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволяет изменить "бумажную" систему взаимодействия и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".

На пути к созданию метареестра цифровых идентификаторов граждан также становится возможной реализация ряда технологических проектов, которые являются либо его частью, либо отдельной ветвью развития.

Среди таких задач - аудит функционирования государственных реестров и автоматическая верификация данных, электронная перепись населения с помощью механизма наложения данных реестров, ускорение развития и технологической модернизации сферы электронной подписи (ЭП), прежде всего с использованием облачных технологий.

ЭП недостаточно распространена среди граждан и массово используется только при обращении в Государственную фискальную службу. Это является барьером на пути к развитию электронного правительства и электронных услуг.

"Многие сферы жизни украинцев не смогут быть кардинально изменены к лучшему, если в первую очередь мы не трансформируем эту важную сферу. Сотни новых полезных электронных услуг не будут полноценно работать для граждан и не будут делать их жизнь, взаимодействие с государством и друг с другом удобными и эффективными. Также мы не сможем использовать потенциал технологий для развития электронной демократии и электронных выборов. Благодаря цифровой идентификации удастся совершить настоящий рывок в развитии", - подчеркнул советник Президента.

По его словам, развитие цифровой идентификации в Украине важно гармонизировать с соответствующими регламентами ЕС (eIDAS). Также необходимо решить ряд проблем - от ликвидации сертификата квалифицированной электронной подписи юридического лица до создания единого реестра физических адресов, внедрения цифровой подписи на биометрическом ID-паспорте украинца и т. п.

Все указанные решения планируется предложить к обсуждению на заседании СНБО.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.