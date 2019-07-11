У Нью-Йорку запустили повітряне таксі. Пасажирам пропонують оминати міські затори на гелікоптерах. Перший політ здійснили з Мангетена до міжнародного аеропорту імені Кеннеді - тривав він 8 хвилин.

Сервіс недешевий. У середньому 200-225 доларів за поїздку, залежно від відстані. Аеротаксі планують запустити ще в Далласі та у Лос-Анджелесі, а також в австралійському Мельбурні.