Індонезія поверне до Австралії 210 тонн незаконно ввезеного сміття. Вісім контейнерів затримали в порту міста Сурабаї. Вони заповнені пластиковими пляшками, використаними підгузками й електронікою.

За словами представника митниці, за доставку відповідають три компанії, вони ж повертатимуть цю партію. Нині поліція проводить розслідування.

Це вже другий такий інцидент менше, ніж за місяць - минулого разу влада відрядила назад до Канади паперові відходи.

Індонезія і сусідні країни - Малайзія та Філіппіни - зіткнулися зі сміттєвою проблемою після того, як ввезення непотребу заборонив Китай.