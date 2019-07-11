Індонезія поверне Австралії контейнери зі сміттям [ Редактировать ]
Індонезія поверне до Австралії 210 тонн незаконно ввезеного сміття. Вісім контейнерів затримали в порту міста Сурабаї. Вони заповнені пластиковими пляшками, використаними підгузками й електронікою.
За словами представника митниці, за доставку відповідають три компанії, вони ж повертатимуть цю партію. Нині поліція проводить розслідування.
Це вже другий такий інцидент менше, ніж за місяць - минулого разу влада відрядила назад до Канади паперові відходи.
Індонезія і сусідні країни - Малайзія та Філіппіни - зіткнулися зі сміттєвою проблемою після того, як ввезення непотребу заборонив Китай.
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