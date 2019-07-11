Убийство Гандзюк: Рада приняла отчет ВСК [ Редактировать ]
В четверг, 11 июля, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов". Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает "РБК-Украина".
Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 227 нардепов.
"Прекратить полномочия Временной следственной комиссии. Публиковать отчет Временной следственной комиссии в газете "Голос Украины"", - говорится в тексте постановления.
По итогам роботы ВСК ее глава Борислав Береза заявил, что работа правоохранительных органов по расследованию нападений на активистов является неудовлетворительной.
"ВСК выявлены факты неоднократного закрытия уголовных производств по фактам нападений на общественных активистов. Это имеет системный характер. Комиссия обращает внимание на необходимость активизации усилий правоохранительных органов для полного расследования", - заявил Береза.
Ранее сообщалось, что подозреваемые по делу Гандзюк признали вину.
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