Переговоры Зеленского и Путина: о чем говорили политики [ Редактировать ]
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели переговоры. Ключевым вопросом во время разговора политиков было освобождение украинских военнопленных моряков. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что во время разговора речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории России. Кроме того, собеседники обсудили продолжение переговоров в "Нормандском формате".
Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.
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