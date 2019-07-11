В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели переговоры. Ключевым вопросом во время разговора политиков было освобождение украинских военнопленных моряков. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что во время разговора речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории России. Кроме того, собеседники обсудили продолжение переговоров в "Нормандском формате".

Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.