Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября.

Глава государства напомнил, что мэр Днепра обещал закончить ремонт этой переправы за год и констатировал, что с тех пор прошло уже два года.

"Мы договорились с господином мэром Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет заявление об увольнении и уйдет в отставку", - сказал президент журналистам.

Он также добавил, что речь идет о комфорте и безопасности жителей.

В свою очередь мэр Борис Филатов сообщил, что с главой государства они заключили пари на этот счет.

"Через полтора месяца, в День города, мы его (мост. - Ред.) закончим. Проложим новую троллейбусную линию. То есть фактически мы на завершающей стадии", - отметил он.

Борис Филатов также предложил президенту посетить Днепр на День города в случае, если его обещание будет выполнено.

Справка. Автодорожный мост через р. Днепр построен в октябре 1966 года. До 2017-го капитальный ремонт моста не проводился. Общая длина моста - 1477,43 м, с учетом правобережного путепровода над ул. Сичеславская Набережная.

Во время реконструкции моста выполняется капитальный ремонт аварийных балок пролетных строений, капитальный ремонт прогонов с заменой дефектных балок, капитальный ремонт элементов деформационных швов и опор сетей наружного освещения. Также будет осуществляться капитальный ремонт ступеней моста, дефектных конструкций опорных частей и опор Центрального моста.

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