День Петра і Павла: у Києво-Печерській Лаврі провели урочисте богослужіння [ Редактировать ]
День святих мучеників Петра і Павла відзначають православні віряни.
Святкують сьогодні і в Україні. Зокрема, в Києво-Печерській Лаврі провели урочисте богослужіння. Вшанувати святих прийшли кількасот парафіян.
Предстоятель української православної церкви Митрополит Онуфрій привітав вірян та усіх українців, які названі цими іменами. Серед них - і намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло.
"Я вітаю всіх православних християн із цим великим святом, бажаю всім здоров'я, Божого благословіння. І особливо вітаю тих, хто носить ці імена - Петра і Павла. Це день вашого небесного покровителя. Нехай Бог молитвами святих береже всіх вас", - наголосив Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель Української Православної церкви.
"Я сьогодні сердечно вітаю всіх з великим і радісним святом великих апостолів Петра і Павла, які вченням про Хреста провели увесь світ. Двох людей, які постаралися зробити все, щоб змінився світ. Для мене, дійсно, це свято є подвійним. Буду старатись. Старатись подражати і одному, і другому. Зберігати глибоку віру і попрошу і Бога мудрості", - зазначив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.
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