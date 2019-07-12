Бюджетні мільйони - на... креатив. Кабмін запускає фонд стартапів. Тобто держава даватиме кошти на вдалі новації. На все про все - у фонді буде 400 мільйонів гривень.

Чи гідний стартап грошей - визначатиме наглядова рада фонду. Та все це у перспективі.

А що відбувається зі стартапами в Україні зараз? Де люди беруть гроші на свої ідеї? Які ідеї ціняться в Америці? І як там полюють на креатив.

Дмитро Анопченко та Олена Зоріна - вирішили порівняти.

Силіконова долина - територія, якої немає на географічних картах. Та будь-який інвестор чи бізнесмен точно скаже, де її знайти. Каліфорнія, прибережна смуга у 80 кілометрів між Сан-Франциско та Сан-Хосе. Місце, де народжуються високі технології, які змінюють світ. І де розмістили свої штаб-квартири Аpple, Google, Intel та Facebook.

367 Едісон авеню у Каліфорнійському містечку Пало-Альто - це місце народження Силіконової долини. Ось цей будинок! На першому поверсі тоді жив Дейв Паккард із дружиною Люсі, на другому - Білл Х`юллет. Вони створили компанію, для якої тоді не було жодного приміщення, не було офісу, тож компанія була створена просто у гаражі цього будинку. І це - знаменитий тепер Х`юллет-Паккард. Найперший "гаражний стартап" в історії, який був успішним.

Для стартапів зараз - найкращі часи. Вже не розробники шукають гроші, а інвестори полюють за новими ідеями.

Знайомтеся - це Джеррі Чен. Якщо б ви зустріли його у кав`ярні чи опен-спейсі офісу, - як ми, - навряд чи подумали, що у цього скромно вдягненого чоловіка - 3,5 мільярди доларів капіталу! Про нього кажуть - "у містера Чена нюх на проекти, які "вистрелять". Але нам він розкриває секрет. Каже - щороку відстежує 5 тисяч стартапів по всьому світу. Обирає з них 500, потім - 50, з авторами яких зустрічається. І зрештою фінансує - 5.

"Здебільшого я відчуваю, що потрібно на ринку, чого саме не вистачає - і знаходжу правильну команду. Але іноді команда така чудова, що ми вже під неї шукаємо новий ринок. Але тоді автори мають реально попрацювати, аби я обрав саме їх", - ділиться Джеррі Чен, американський інвестор.

Що саме треба зробити? І як, скажімо, стартапу з України отримати фінансування від багатих американців? Про поради від Джеррі Чена - трохи пізніше. А поки, поглянемо на українські реалії.

Якщо у Штатах буквально полюють на вдалі ідеї, в Україні інвесторів ще спробуй знайти. Хоча проекти по-справжньому революційні. Ось як цей: жалюзі, що перетворюють сонячне світло на електрику.

Розумні жалюзі, так їх називає розробник Євген Ерік, можуть замінити і кондиціонер, і будильник. Бо і від сонця захистять, і відкриються в потрібний час. Керування - за допомогою телефону. Але навіть голос власника вони розуміють!

Та головне - це економія. Ось перша кав'ярня в столиці, яка погодилася на ці жалюзі. Вони виробляють тут 800 кіловат електроенергії на годину:

"Вистачає на частково кондиціонувати приміщення, на приготування їжі та на світло".

Щоб стати успішними, стартаперам знадобилось 3 роки і чимало сил.

"Я фінансував проект своїми власними коштами, потім - це там друзі та близькі. І потім вже з'явилися ангели-інвестори", - зізнається Євген Ерік, засновник українського стартапу.

Зараз їхні жалюзі готові купувати в семи європейських країнах. На черзі - Штати. Самі ж розробники хочуть здешевити продукцію і для українців. Будують тут фабрику. І знову шукають гроші.

"Стартап із гаража - це дуже класно, але ж ми маємо зробити кроки щодо пошуку інвестицій", - говорить Євген Ерік, засновник українського стартапу.

Чому у Києві на хороші ідеї гроші ніяк не знайдуть - я питаю в американських стартаперів. Тих, хто щойно отримав мільйони на свої проекти. Нам кажуть: перше правило - жодної революційності. Добре запускаються стартапи, які просто вдосконалюють те, що вже є.

Шеннон зібрала 27 мільйонів доларів на мобільний додаток для мам. Як годувати, як купати, що робити, коли малюк плаче чи хворіє. Її стартап залучив медиків по всьому світу. І молоді мами у будь-який час можуть не в інтернеті шукати поради, а через смартфон запитати все у лікаря.

"У такому проекті була потреба. Дізнавшись про нас, усі кажуть - вау! А ще - коли я прийшла на співбесіду з інвесторами, бачу - людина, що ухвалюватиме рішення, сама чекає на дитину. Отже, ми просто дали молодим батькам те, що вони шукали", - розповідає Шеннон Спанаке, авторка успішного стартапу для мам.

Марк із друзями вигадав систему миттєвих переказів. "Перекинути" колезі гроші за спільний обід або родичам - на іншій півкулі Землі, аби вони одразу гроші зняли... За все це банки брали величезні комісії. Тепер є альтернатива.

"Це точно має бути унікальна ідея. І вона має вирішувати проблему, із якою щодня стикаються мільйони людей. Якщо це так - тобі пробачать перші помилки, потім дадуть фінансування. Адже ти розробляєш те, що всім потрібно", - розповідає Марк Хеєн, автор успішного фінансового стартапу.

Якщо американські розробники, зазвичай, роблять ставку на практичність. Українські стартапери своїми проектами - хочуть змінити світ!

Тільки уявіть: саме у нас вигадали пристрій, що дозволить рятувати мільйони життів! А ще - будинок, який забезпечує комфорт 5-зіркового готелю будь-де: високо у горах чи на безлюдному острові. І навіть спеціальну відеокамеру для тварин, яка не лише допомагає піклуватися про домашніх улюбленців, а й годувати їх на відстані.

Практичні ідеї, приміром, як ось ця - залишаються поза увагою...

"- Руку потиснути може? - Да, разумеется! Этот хват как раз для этого и подходит!"

Біонічний протез здатний замінити втрачену руку.

"С помощью протеза можно водить автомобиль, ходить в спортзал, ходить за покупками, пользоваться телефоном, читать", - розповідає Ігор Ільченко, головний інженер проекту.

А ще він здатен запам'ятовувати рухи.

"Когда человек будет 10 раз открывать дверь с одним ускорением, одним положением - на 11 раз протез ему предложит выбрать необходимый хват сам".

Та поки ідея існує лише коштом розробника.

"На сегодня - я единственный инвестор проекта. В украинском стартапе, особенно связанного с медициной, да - смущения куча", - розповідає Дмитро Газда, засновник проекту.

Чому для цього фантастичного проекту не можуть знайти гроші? У Силіконовій долині чуємо від інвесторів: річ у менталітеті. Американці вміють себе рекламувати, українці - ні.

Автори успішних стартапів випромінюють упевненість, а наші розробники - сумніви. А ще - ніколи не отримає фінанси стартап, у якого лише один автор і немає команди.

"Неправдою буде, якщо я скажу, що ідея сама по собі нічого не коштує. Так, вона чогось варта. Але ж не факт, що вона запрацює! Найскладніше - хорошу ідею перетворили на бізнес. І якщо я не бачу в розробника абсолютної впевненості в успіху - відмовлю. І також відмовлю, якщо не побачу навколо автора людей, які теж само горять і допомагатимуть знайти покупців, прихильників та аудиторію", - зізнається Джеррі Чен, американський інвестор.

Тож поки - маємо що маємо. В Україні - ідеї, які здатні змінити світ, - але на них немає грошей. А у штатах - величезна зацікавленість у нових проектах, але переконати інвестора наші винахідники часто не можуть. Адже Силіконова долина - це історія перемог. І місце під каліфорнійським сонцем тут є лише для енергійних та впевнених у собі.