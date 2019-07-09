Во вторник, 9 июля, в Европейском Союзе представили следующего главу правительства ЕС в Украине. Им стал эстонский дипломат Матти Маазикас официально назван следующим главой представительства Европейского Союза в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Матти Маазикас номинирован на должность нового глава представительства ЕС в Украине. Сейчас он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Маазикас будет официально назначен после получения агремана (согласия Украины).

Маазикас в рамках плановой ротации осенью сменит французского дипломата Хюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году.

Маазикас с 2011-го по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в ЕС, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в России, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Раньше сообщалось о том, что Евросоюз готов выделить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. А также ЕС призывает принять закон о незаконном обогащении.