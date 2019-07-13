Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская в ходе посещения Александровской районной больницы в Донецкой области.

"Губительная и совершенно неконституционная реформа Супрун стала настоящим испытанием для всех без исключения граждан. Но больше других от этого эксперимента пострадали жители Донбасса. Разрушенные амбулатории и ФАПы, отсутствие программ по лечению тяжёлых заболеваний, дефицит врачей и младшего медперсонала, которые просто уехали из региона, спасаясь от войны, лишили людей элементарных медуслуг. На одного врача тут приходится по 6 тыс. пациентов, а зона обслуживания часто достигает 40-50 километров!" - констатировала Наталия Королевская.

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратились в Конституционный суд и зарегистрировали законопроекты с требованием отменить так называемую реформу здравоохранения и внедрить современную систему страховой медицины. А также пересмотреть другие провальные реформы режима Порошенко - пенсионную и образовательную.

"Наша позиция однозначна – отмена реформы здравоохранения в ее нынешнем виде, срочная отставка и.о. министра Супрун и сохранение системы медицинских учреждений в городах и селах. Мы будем добиваться, чтобы медики, работающие в прифронтовых регионах, получали надбавки к зарплате, а местные жители — качественное лечение у себя дома. После смены нынешней власти с ее антигуманными экспериментами над людьми мы всем этим займемся. Я уверена, что 21 июля граждане адекватно оценят последние 5 лет у власти уходящего режима и сделают все для того, чтобы страной управляла команда профессионалов - Команда Мира Оппозиционной платформы - За жизнь", - резюмировала Наталия Королевская.