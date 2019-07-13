"Нормандская встреча": в Германии раскрыли все детали [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, в Париже (Франция) состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате, сообщает DW.
По словам немецких представителей, переговоры базировались вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе". Также продумывались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь - прекращение огня.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте сделали заявление касательно освобождения пленных, а также Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию по Украине.
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