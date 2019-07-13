В пятницу, 12 июля, в Париже (Франция) состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате, сообщает DW.

По словам немецких представителей, переговоры базировались вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе". Также продумывались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь - прекращение огня.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте сделали заявление касательно освобождения пленных, а также Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию по Украине.