Украинская теннисистка выиграла Уимблдон (видео) [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла первый титул Большого шлема, обыграв в финале юниорского Уимблдона Алексу Ноэль из США.
Наша теннисистка проигрывала в стартовом сете 1:4, но затем записала на свой счет пять геймов подряд. Второй сет снова выигрывала американка, но Снигур переломила ход игры и решила судьбу поединка, не переводя матч в третий сет.
Финал
Дарья Снигур (Украина) - Алекса Ноэль (США, 10) 6:4, 6:4
Отметим, что этот матч стал первым финалом на турнирах Большого шлема для украинки. Ранее в текущем сезоне Снигур становилась полуфиналисткой Australian Open.
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