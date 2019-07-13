Кенгуру-альбінос народився на Харківщині у "Фельдман Екопарку". У природі вони з'являються дуже рідко, один на сто тисяч малят. Що цікаво, в малюка абсолютно біла тільки мама. Батько - звичайний рудо-сірий самець на прізвисько "Джордж".

Маленьке кенгуренятко визирнуло із сумки мами-Ненсі цього тижня. І вже стало зіркою. Усе через незвичний як для кенгуру білий колір шерстки. Ненсі - кенгуру породи валабі Бенетта, до того ж, абсолютно біла, тобто альбінос. Її привезли до Харкова з приватного зоопарку. Зоологи кажуть: кенгуру-альбіноси родом із Тасманії народжуються дуже рідко. І в дикій природі не виживають.

"В природе у них есть природный хищник - это дикая собака динго, которая за целый день проходит большие километражи. И опять же, животное, которое не может скрыться в листве или кустарнике, - это первый кандидат на отлов", - розповідає Сергій Попов, завідувач сектору копитних "Фельдман Екопарку".

Наша ж Ненсі, хоч і була спершу у своїй зграї "білою вороною", яку всі відганяли, все-таки змогла призвичаїтися. І от співробітники Екопарку побачили: із сумки визирнуло дитинча. Це означає, що малому вже з півроку. Народжуються кенгуренята дуже крихітними і ростуть у мами в сумці.

"Чуть больше месяца длится беременность. Через этот период появляется маленький червячок и заползает к маме в сумочку. Она порционно выдает определенное колличество молока этому ребенку", - розповідає Сергій Попов, завідувач сектору копитних "Фельдман Екопарку".

Мама Ненсі наразі на спеціальному раціоні. Паростки білої акації, коренеплоди, яблука та банани. Інші кенгуру - до маляти ставляться поважно. Батько Джордж хоча й не допомагає Ненсі, та малого не чіпає.

У Соціально-гуманітарному мультикомплексі "Фельдман Екопарк" кажуть - крім білого кенгуру, тут живе ще багато рідкісних тварин - загалом понад 2 тисячі особин, 300 видів. Це одна з найбільших у нашій країні зооколекцій, вона покликана зберегти рідкісних представників фауни всього світу та сприяти екопросвітницькій роботі з молоддю.

За словами засновника мультикомплексу, народного депутата Олександра Фельдмана, це була його дитяча мрія - створити місце для вільного та безкоштовного спілкування людей із тваринами.

"У нас очень много редких животных, мы работаем практически со всем миром. Мы входим во все ассоциации возможные и невозможные со всеми организациями, которые не просто содержат животных, а которые сохраняют, разводят, возвращают в естественную среду обитания. Ну и естественно, попадают к нам животные с каким-то мутационными нарушениями, как и кенгуру.

У нас была жила очень долго черепаха с двумя головами. Сегодня живет уникальный дикобраз, любимец всех наших детей с таким носом, как у клоуна", - розповідає Олександр Фельдман, народний депутат України, засновник Соціально-гуманітарного мультикомплексу "Фельдман Екопарк".

За три місяці, кажуть зоологи, маленьке кенгуренятко вистрибне із сумки і стане самостійним. Тоді ж можна буде з'ясувати його стать. Маля сфотографують та покажуть усім відвідувачам Екопарку - і вже вони дадуть ім'я тваринці.