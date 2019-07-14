Почему нельзя есть бутерброды [ Редактировать ]
Вполне возможно, что причиной эпидемии старческого слабоумия, болезней сердца и даже рака в современном мире является разновидность токсических субстанций в переработанных продуктах питания. Речь идет о конечных продуктах гликирования или AGEs, передает newsyou.info.
Белки или жиры, подвергшиеся процессу гликирования углеводами, встречаются практически во всех продуктах питания в той или иной степени. Однако значительно в больших количествах они содержатся в переработанной пище, содержащей много белков и сахаров. К таким продуктам относят, к примеру, колбасу, пиццу, бургеры, бекон и сосиски.
Эти продукты готовятся при повышенной температуре, из-за чего содержание конечных продуктов гликирования вырастает. Их больше в жареной пище, чем в той, которую готовили на пару или варили.
Повышенная температура заставляет эти белки и сахара вступать в совместную реакцию, что делает их содержащими очень высокий уровень AGEs.
За последние 10 лет ученые не раз приходили к выводу о том, что конечные продукты гликирования могут приводить к хроническим воспалительным процессам в организме, особенно к тем, которые происходят в жизненно важных органах. Эти воспаления, как полагает ряд ученых, увеличивают риск болезней сердца и рака. Более того, они могут быть одной из прямых причин развития старческого слабоумия.
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