В воскресенье, 14 июля, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП. Авария случилась с участием двух грузовиков. Известно, что у MAN отказали тормоза и он врезался в фургон Iveco, передает "Информатор".

По предварительной информации, фургон Iveco остановился на светофоре, когда в него сзади влетел MAN. Вероятно, у немецкого грузовика отказали тормоза.

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Фургон выбросило на встречную полосу, а его кузов частично слетел с оси. Водитель не пострадал.

Водителя MAN увезла с места происшествия "скорая". Его кабина оказалась частично вмятой, а правое переднее колесо просто оторвалось. Помимо медиков на месте происшествия также работали спасатели ГСЧС и несколько патрульных экипажей. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства и виновника аварии.

Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли пассажирский автобус, а также в Днепре мужчина попал под колеса грузовика.