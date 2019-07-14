В Киеве два грузовика совершили жуткое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 14 июля, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП. Авария случилась с участием двух грузовиков. Известно, что у MAN отказали тормоза и он врезался в фургон Iveco, передает "Информатор".
По предварительной информации, фургон Iveco остановился на светофоре, когда в него сзади влетел MAN. Вероятно, у немецкого грузовика отказали тормоза.
Фургон выбросило на встречную полосу, а его кузов частично слетел с оси. Водитель не пострадал.
Водителя MAN увезла с места происшествия "скорая". Его кабина оказалась частично вмятой, а правое переднее колесо просто оторвалось. Помимо медиков на месте происшествия также работали спасатели ГСЧС и несколько патрульных экипажей. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства и виновника аварии.
Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли пассажирский автобус, а также в Днепре мужчина попал под колеса грузовика.
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