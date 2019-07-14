Під пилом історії. Поблизу села Легедзине на Черкащині тривають розкопки найбільшого в cвіті поселення Трипільської культури. Збудоване майже шість тисяч років тому, воно й досі приховує чимало таємниць.

На місці цього пшеничного поля шість тисяч років тому було одне з найбільших у світі поселень трипільців. Три тисячі глиняних хат стояли на більш ніж чотирьохстах гектарах. Уперше археологи стали досліджувати селище 40 років тому, відтоді щоліта під Легедзине приїжджають експедиції.

"Пензликом дівчина крупно розчищає решки трипільської хати".

Студентка-культуролог Єсенія обережно знімає пил із трипільської хати. Науковці припускають, що землероби енеоліту будували двоповерхове житло, а коли переїжджали, оселю спалювали. Тому, - каже дівчина, - на стародавніх руїнах важко знайти щось вціліле. Однак цьогоріч їй пощастило.

"Бачите, ось трипільський глечик він майже цілий - це досить рідко, адже ми зараз копаємо по суті другий поверх трипільської хати і тобто це те, що обвалилось, коли вони її спалили", - говорить Єсєнія Вітенко, студентка Києво-могилянської академії.

Нині археологи розкопують дві трипільські хати. Загалом за 40 років учені дослідили тут лише 54 оселі. Та найцікавіше зберігають сміттєві ями біля цих будинків - кістки свійських тварин, битий посуд і навіть статуетки.

"Это одна из женских богинь, изображение, которые сопровождали каждую женщину. Видимо на протяжении жизни и вот, момент умирання, трипольцы должны были зафиксировать даже для этой глиняной статуэтки".

Аби про трипільців дізналися більше, кожну знайдену в цій експедиції річ сфотографують і викладуть у вільний доступ. Завдяки даним археологів директор заповідника "Трипільська культура" Владислав Чабанюк зміг відтворити зруйновані хати. Двоповерхові будинки можна побачити на території музею. Не вдалося поки що лише по-трипільськи облицювати стіни.

"У них була штукатурка, чого не було потім тисячі років до двадцятого століття. Їм некомфортно було жити в хатах без штукатурки, тобто це суспільство яке вже вийшло на такий рівень і в побуті навіть", - говорить Владислав Чабанюк, директор державного Історико-культурного заповідника "Трипільська Культура".

Це все в музеї зробили волонтери та науковці. Щороку заповідник проводить толоку - коли всі небайдужі за трипільською технологією місять глину та будують хати. Цьогоріч заповідник запрошує всіх на толоку в Легедзине в суботу, 27 липня.