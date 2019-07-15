Каждый человек стремится к успеху. И для каждого он заключается в совершенно разных вещах: для кого-то - это любовные отношения, для кого-то - дружеские, для кого-то - денежные, а для кого-то - это достижение цели.

Мы считаем, что ежедневно люди нуждаются в мотивации, поэтому вот мотивационная цитата на этот тяжелый будний день - понедельник. Читайте, вдохновляйтесь и действуйте, а не сидите, сложив руки. Удачи!

Если ты не знаешь, чего хочешь, ты в итоге останешься с тем, чего точно не хочешь.



Чак Паланик

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