Чемпіонат зі стрільби горохом - провели в британському містечку Вітчем. Правила прості: треба дмухнути в трубочку з насіниною і влучити в мішень. Її встановлюють на відстані 12 футів - це трохи більш ніж три з половиною метри. Таку розвагу влаштовують щороку - вже майже півстоліття. Кажуть, уперше змагання організував місцевий учитель, після того як спіймав на стрільбі горохом своїх учнів. Торішній переможець конкурсу цьогоріч підтвердив свій титул. І поділився секретами успіху.

"Щоразу треба дмухати з однаковою силою і обирати горошину одного розміру та ваги. Тільки так можна влучити в ціль. Цьогоріч горох неправильної форми. Тож нам доводиться порпатися в мішках і вибирати правильні, округлі "снаряди". Це - ключ до перемоги", - говорить Іан Ешмід, переможець.