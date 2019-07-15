Нардепи "Опозиційної платформи - За життя" презентували план з урегулювання конфлікту на Донбасі [ Редактировать ]
Форуми миру відбулися на Донбасі. Члени "Опозиційної платформи - За життя" поспілкувалися з тисячами місцевих жителів. Народні депутати кажуть - питання припинення бойових дій та прямі переговори найбільше непокоять людей. Нардепи презентували свій мирний план з урегулювання конфлікту на Сході України. І готові його втілювати.
"По всей Донецкой, Луганской области проходят форумы мира. И сегодня такие форумы проходят в Бахмуте, Константиновке, Славянске и мы обьеденяемся с людьми, с лидерами мнений для того чтобы 21 июля в нашу страну вернулся мир", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"
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