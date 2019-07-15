Средняя пенсия украинцев выросла: какими стали выплаты [ Редактировать ]
В пенсионном фонде Украины заявили, что с 1 июля средний размер пенсий в Украине превысил 3000 гривен. По состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 миллионов пенсионеров. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.
Так, средняя пенсия составила 3005,96 гривен.
Напомним, в Украине изменились правила расчета пенсий для военных.
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