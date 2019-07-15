Україну заполонили фальшиві ліки. Під виглядом медпрепаратів в аптеках часто продають крейду з глиною чи соду з милом. І це в кращому випадку. Трапляється і таке, що в пігулках - справжня отрута. Хто і як контролює якість ліків? Та як уберегтися від підробки? Розкаже Жанна Дутчак.

Етикетки, заготівлі, обладнання для розливу і тисячі флаконів. Справжній конвеєр з підробки медичного спирту "ділки" облаштували просто в одному з гаражів Івано-Франківська.

"Дана група була затримана при спробі реалізації 200 ящиків, зокрема 5800 баночок. Дана продукція реалізовувалась в аптеках і лікарських установах як в Івано-Франківській області та суміжних областях", - говорить Андрій Гошовський, начальник управління стратегічних розслідувань ГУ НП в Івано-Франківській області.

А це вже Київ. Тут правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке тривалий час підробляло ліки для онкохворих. Фальсифікату вилучили на мільйони.

Серед жертв фальсифікаторів опинилася й пані Оксана.

"Я брала таблетки від тиску, випала дві таблетки і тиск не падав. Про що це говорить. В мене не є такий високий тиск. Інколи таке стається. Такі саме вже не брала, брала інші. Не можу сказати за якусь конкретну аптеку", - розповідає Оксана Скрипник, жителька Івано-Франківська.

Фахівці стверджують - підробкою може виявитись кожен восьмий куплений медпрепарат.

"У випадку відсутності дії препаратів - кожен восьмий, дев'ятий проходить в нього цей препарат не діє. І найчастіше в моїй практиці це стосується антибіотиків і нестероєдний протизапальних", - говорить Ольга Савчук, директор КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради".

Контроль якості медикаментів в Україні здійснює Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Згідно з новим законодавством, представники служби зобов'язані повідомляти про свій візит - за десять днів.

"Ви самі розумієте, що тільки не мудрий суб'єкт не поховає те, що він вважає що потрібно поховати. Що в нього там не так як потрібно. В тому то і біда", - говорить Надія Шпур, начальник державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області.

Українцям залишається самим вчитися розпізнавати підробки.

"В першу чергу треба звертати увагу на упаковку, маркування, чи чітко нанесене маркування, чи упаковка непошкоджена. Якщо це рідина, дивитися чи немає осаду", - говорить Надія Шпур, начальник державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області.

Утім, експерти розповідають, часто візуально визначити фальсифікат навіть вони не в змозі. Іноді це можливо лише після лабораторних досліджень.