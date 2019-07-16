У Франції через лісову пожежу з кемпінгів евакуювали понад 2,5 тисячі людей. Спалахнуло в комуні Аржелессюр-Мер на півдні країни.

Буревій швидко роздмухував полум'я і гнав його у бік узбережжя. До гасіння залучили десятки вогнеборців та пожежну авіацію. Цю місцевість у Франції вважають "столицею кемпінгу", щороку у тутешніх лісах відпочиває близько ста п'ятдесяти тисяч любителів природи.