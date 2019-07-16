Соковитий яловичий стейк - без убивства тварин. Натомість із залученням сучасних технологій. Ізраїльська компанія почала вирощувати "м'ясо в пробірці". Кажуть на смак зовсім не відрізняється від справжнього. Яку технологію використовують та коли штучні стейки з'являться в ресторанах і на полицях крамниць - дивіться далі в сюжеті.

Готується як стейк, пахне як стейк і смакує також як стейк - але це не стейк. Принаймні не класичний шмат яловичини, підсмажений на пательні. Це - м'ясо, яке штучно виростили в ізраїльській лабораторії.

"Уявіть собі такий самий стейк, із таким самим смаком та текстурою - але вироблений етичнішим способом. Без убивства тварин, без їхніх страждань та без найменшої шкоди для довкілля", - говорить Дідьєр Тобія, співзасновник компанії.

І хоча "виростити гамбургер у пробірці" намагаються вже давно й у багатьох куточках світу, ізраїльський стартап твердить - вони планують першими "поставити це на потік". Мовляв, уже ведуть переговори з десятками європейських та американських ресторанів.

"Наше м'ясо - здоровіше, ніж промислове. Увесь процес створення відбувається в закритих посудинах, які не допускають забруднення. Тому нам не потрібно додавати антибіотики. До того ж ми можемо збагатити м'ясо специфічними поживними речовинами і навіть адаптувати свій продукт для конкретних груп населення, залежно від їхніх потреб", - говорить Нета Лавон, біолог.

Клітини м'язової, жирової, сполучної тканин та кровоносних судин - це основа штучного стейка. Усі чотири компоненти сполучають у певних пропорціях і вирощують на 3D-каркасі.

"Загальна ідея - в тому, що ми беремо клітини з корови, не вбиваючи її. І на основі них отримуємо більшу кількість. Потім створюємо інші типи клітин, зокрема й м'язи", - говорить Нета Лавон, біолог.

Компанія сподівається, що вже за кілька років їхній продукт знfйде своє повноцінне місце в меню ресторанів та на полицях магазинів.

"Ми повинні запустити будівництво перших біоферм протягом двох років. Спочатку в менших масштабах, а потім - збільшити виробничі потужності. А отже, перші продукти з'являться на ринку вже за 3-4 роки", - говорить Дідьєр Тобія, співзасновник компанії

Компанія заснована 2017. Її створили спільно з Ізраїльським інститутом. Станом на травень цього року, вона залучила 14 мільйонів доларів інвестицій. Це свідчить, що попит на штучний тваринний білок у світі збільшується. Загалом за останні три роки кількість стартапів із "вирощування м'яса в пробірках" - зросла з чотирьох до двадцяти.