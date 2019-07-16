Юрий Бойко: после выборов мы пересмотрим пенсионную реформу [ Редактировать ]
Все дискриминационные нормы, направленные против пенсионеров и тех, кому предстоит выйти на пенсию, будут отменены "Оппозиционной платформой - За жизнь", как только будет сформировано новое правительство. Об этом заявил кандидат в премьер-министры от оппозиционной партии Юрий Бойко.
"С 1 июля в Украине, впервые в этом году, повысилась минимальная пенсия. Правительство проиндексировало ее на целых 2,5 доллара (67 гривен)! При этом для миллионов украинских пенсионеров это повышение и вовсе не превысило смешную сумму в 3,5 гривни. В этом - весь цинизм осколков старой власти, которая воровала миллионы в оборонном секторе, платила и продолжает платить миллионные зарплаты чиновникам, но при этом мизерными пенсиями и космическими тарифами просто издевается над миллионами пенсионеров", - отметил политик.
По его словам, после выборов и полной перезагрузки власти будут пересмотрены прожиточный минимум, социальные стандарты и размер пенсий, и это четко прописано в программе "Оппозиционной платформы - За жизнь".
"Мы пересмотрим принятую режимом Порошенко пенсионную реформу и отменим все дискриминационные нормы, которые она содержит. Это и уменьшение коэффициента расчета пенсий с 1,35 до 1, и отмена права досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей и соцработников - по нашему обращению эту норму уже признал незаконной Конституционный суд. Уверен, что после победы на выборах мы сможем провести справедливый перерасчет пенсий и пересмотреть социальные стандарты, вернув гражданам Украины возможность жить, а не выживать в своей стране. Это одна из наших главных задач", - подытожил Юрий Бойко.
Напомним, благодаря обращению депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Конституционный суд Украины отменил повышение возраста и стажа для выхода на пенсию по выслуге лет. Повышение возраста отменено для тех категорий профессий, где нетрудоспособность может наступить раньше пенсионного возраста.
Представление в Конституционный суд подписали 48 депутатов Верховной Рады по инициативе представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" . После его рассмотрения судьи признали отдельные нормы пенсионной реформы неконституционными.
Так, депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" добились отмены норм о повышении на пять лет пенсионного возраста для женщин, увеличении на пять лет стажа работы для женщин и мужчин, а также установлении минимально необходимого возраста для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий граждан.
Кроме того, возвращены условия выхода на пенсию по выслуге лет, которые действовали до 1 апреля 2015 года, и это в первую очередь касается работников образования, здравоохранения, социальной защиты, железнодорожного транспорта и метрополитена.
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