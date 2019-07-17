До десяти зросла кількість жертв чрез обвал будинку в індійському Мумбаї. Щонайменше 8 - травмувалися й зараз у шпиталі.

На місці працюють три групи рятувальників з Національних сил реагування на стихійні лиха. Це вже друге руйнування будівлі в Мумбаї менш ніж за десять днів. У сезон дощів вода розмиває й без того старі конструкції. Цій споруді було понад 100 років.