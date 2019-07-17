У Херсоні затримали групу наркодилерів [ Редактировать ]
У Херсоні затримали групу наркодилерів. Восьмеро ділків виготовляли та збували психотропи на території області. Продавали амфетамін, спайс та марихуану.
Залишали їх у закладках або зустрічалися з клієнтами особисто. Під час трусу правоохоронці знайшли 8 тисяч доз вартістю майже 700 тисяч гривень.
по теме
У Бразилії покупці виявили наркотики у коробках з пральним порошком
У Бразилії наркодилери використали торговельну мережу для транспортування кокаїну. Пакети з наркотиком у коробках з-під прального порошку виявили покупці однієї з крамниць в Сан-Паулу та повідомили поліцію
Віктор Баранський впевнений, брудна виборча технологія клонів не спрацює
Черговий скандал довкола учасників виборів з однаковими прізвищами розгорівся в Одесі. На сто тридцять третьому виборчому окрузі у бюлетені можуть з'явитися одразу два кандидати з прізвищем Баранський
Політичний мотив: На Київщині спалили пільгові автобуси від благодійного фонду Руслана Сольвара "Разом у майбутнє"
Село Бишів. П'ять років цими автобусами щодня возили пенсіонерів у райцентр Макарів і в Київ. Але сьогодні вночі на місцевій автобазі машини вигоріли вщент
Представники "Опозиційної платформи - За життя" розповіли ЗМІ та спостерігачам ОБСЄ про порушення виборчого законодавства на Харківщині
Підвищена увага міжнародних спостерігачів пов'язана не лише з перешкоджанням агітаційній діяльності опозиції, а й з прямими погрозами життю кандидатів
Єврокомісію вперше очолила жінка
Єврокомісію вперше очолила жінка - німкеня Урсула фон дер Ляєн. Досі вона була міністром оборони ФРН.