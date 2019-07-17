У Херсоні затримали групу наркодилерів. Восьмеро ділків виготовляли та збували психотропи на території області. Продавали амфетамін, спайс та марихуану.

Залишали їх у закладках або зустрічалися з клієнтами особисто. Під час трусу правоохоронці знайшли 8 тисяч доз вартістю майже 700 тисяч гривень.