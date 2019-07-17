Наш наступний матеріал про 14-річного Станіслава із села Горинка на Тернопільщині. Хлопець потребує допомоги - у нього діагностували рідкісний вид раку. Він зараз на лікуванні в Ізраїлі. Шанси подолати недугу є. Проте родинний бюджет вкрай виснажений.

Стасові 14 років - має пояс із карате, закінчив музичну школу, захоплюється історією. Майбутнє в хлопчика вимальовувалося цілком щасливе, доки не вдарив грім. Страшний діагноз - рабдоміосаркома. Злоякісна пухлина з метастазами. В Україні діагноз лікарі встановили не відразу, згаяли час.

"Пухлину діагностували, як доброякісну і тому нас відправили додому. Сказали, що нам не потрібне лікування, що все добре. З тих пір пройшло півтора року, у нього почав боліти живіт і коли нам зробили КТ, в обласній лікарні, знайшли вже три пухлини. Це були метастази, які пішли в лімфовузли", - говорить Алла Дякіна, мама Станіслава.

Оговтавшись після першого удару, батьки Стаса почали шукати рішення. Побували в Києві, там діагноз підтвердили, але пояснили: пухлина рідкісна, тож краще лікуватися за кордоном.

"Ми проїхали в інститут раку в місто Київ. Там так само нам підтвердили шо нам того. Ну і після того нам подзвонили, шо ми можемо, якщо маєм бажання, можем поїхати в Ізраїль для уточнення діагнозу і можливого подальшого лікування", - говорить Володимир Дякін, батько Станіслава.

В Ізраїлі сім'я Дякіна потрапила в клініку "Іхілов" - міжнародно визнаний центр лікування раку. Тутешні лікарі дуже здивувалися, що хлопчик 14 місяців жив із такою хворобою без діагнозу. Але запевняють - вилікувати дитину ще не пізно. Після консиліуму професорів Стасові призначили лікування.

"На данный момент врачи определили международный протокол лечения. Он включает в себя высокодозную химеотерапию, которую Стас уже получает. Буквально через несколько дней он будет проходить одну из самых сложных онкологических операций по удалению опухоли. В дальнейшем Стаса ждет еще профилактическое лечение химиотерапией и радиотерапией в нашем институте", - говорить Роман Гольдман, керівник міжнародного департаменту клініки "Іхілов".

Тепер головна потреба сім'ї - зібрати кошти. Лікування тривале та складне, а необхідна сума для родини - просто захмарна.

"Попередня вартість лікування - 200 тисяч доларів. Нам вже прийшло близько 80 тисяч доларів, які ми зібрали завдяки різним небайдужим людям. А на наступний етап клініка виставила рахунок - 125 тисяч доларів", - говорить Алла Дякіна, мама Станіслава.

Сім'я Дякіна просить усіх небайдужих українців допомогти їм урятувати сина. Надія є, потрібні лише кошти.

Допомогти Станіславу може кожен. Реквізити його рідних ви зараз бачите на своїх екранах. А також можете знайти на сайті "Podrobnosti.ua" у розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими/

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5168 7427 2264 4071 - Полоцька Аніта Віталіївна, сестра.

5168 7573 9821 7432 - Дякін Володимир Васильович, тато.