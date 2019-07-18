У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі [ Редактировать ]
У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. Також звірили списки для обміну полоненими.
Зокрема, підтверджене місцеперебування 69 українських бранців та двохсот восьми росіян, ув'язнених в Україні. Наразі обговорюють звільнення заручників у форматі "всіх на всіх" у найстисліші терміни.
по теме
Лідери "Опозиційної платформи - За життя" провели зустріч з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим та керівництвом "Єдиної Росії"
Українську делегацію в Москві зустрічали прем'єр-міністр і очільники партії "Єдина Росія". Адже мета зустрічі - налагодити міжпартійний діалог
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів жителям Донбасу про цілі політсили
Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості. Такі проблеми непокоять українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі
Суд в России продлил арест украинским морякам
В Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков
Підтримка у сфері безпеки України : США можуть ухвалити довгострокову програму
Сполучені Штати можуть ухвалити довгострокову програму підтримки України у сфері безпеки. Про це на слуханнях у Сенаті заявив номінант на посаду міністра оборони США Марк Еспер
Представники України та Росії звірили перелік полонених
Військовополонених моряків внесли до переліку осіб, яких мають обміняти Україна та Росія
Союзник Кремля заявляет, что обмен пленными может состояться в ближайшее время, если Украина настроена серьезно
Украина и Россия могут обменяться пленными в течение нескольких дней, включая режиссера Олега Сенцова, которого Москва лишила свободы по обвинению в терроризме, если Киев проявит необходимую политическую волю