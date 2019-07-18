У Львові відкрили фотовиставку військових з їхніми чотирилапими побратимами. Із тваринами бійці потоваришували в зоні ООС. За останні роки вони стали для військовослужбовців справжньою підтримкою. Тож кожна світлина - особлива. Про товариство, яке не купити за гроші, розкаже Христини Гашенко.

Усміхнені та щасливі. Такий вигляд мають на фото українські військові зі своїми чотирилапими друзями. З ними бійці познайомилися на фронті. Когось урятували з-під обстрілів, когось - від голоду в покинутих домівках. Сьогодні Христина Дмитришин не у військовій формі. А в костюмі та на підборах. Після ротації, свого кота "Толіка" залишила на побратимів у зоні ООС.

"Дуже спокійний котик, дуже добрий в цей момент цей котик переживає за цю кішку, якраз я його взяла на руки якраз він переживає за нею", - говорить Христина Дмитришин, військовослужбовець Збройних Сил України.

За останні роки коти та собаки для військовиків стали справжніми бойовими побратимами. Хлопці розповідають, зазвичай тварини попереджають про обстріли - своєю неспокійною поведінкою. Подекуди жертвують життям.

"Вони допомагали проходити у мінних полях. Був випадок в районі станиці Луганської песик без однієї ноги, на трьох ногах, ми запитали чому це так підірвався на міні. Він врятував тому що на його місці міг опинитися будь хто із бійців", - говорить Віталій Провозін, начальник Львівського будинку офіцерів, співорганізатор.

Дружбу військових із чотирилапими - фіксував на плівку капелан отець Андрій Дуда. Це сотні світлин з різних куточків окупованого Донбасу.

"Насправді я їх хотів прирівняти їх лиця до символів, що це не просто лиця, а це єднання душ, що це непросто якась зафіксована в кадрі мить що це взаємопроникнення історичних подій, і коли дивимося, це прекрасні гарні фотографії, всі тут усміхаємося, суперово", - говорить отець Андрій Дуда, військовий капелан.

Фотовиставку розмістили у військовому шпиталі не дарма. Реабілітологи певні, такі світлини підбадьорюють бійців, яких тут лікують.

"Це психологічне розвантаження, це позитивна динаміка, це бажання прокидатися зранку. на мою думку тварини це все найкраще, це забирання всіх негативних емоцій які тільки можуть появлятися особливо на передовій коли ти бачиш які відбуваються події, а тут ти вертаєшся і ця тваринка створює твій затишок з дому якого тобі бракувало", - говорить Ольга Вислоцька, реабілітолог, психіатр реабілітаційного центру Львова.

У планах військового капелана ще не одна фотовиставка. Із тисяч кадрів священник планує відібрати найдушевніші - про дружні обійми на передовій.