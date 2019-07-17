Зеленский просит Парубия о внеочередном заседании Рады [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Рады в четверг, 18 июля, для принятия закона об антикоррупционном суде. Об этом на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".
Как сообщается, Зеленский просит Парубия созвать заседание Рады для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.
В частности, законодательство для работы антикоррупционного суда.
"Я уже вчера анонсировал, что президент обратится к парламенту для того, чтобы созвать внеочередное заседание. Законом "О регламенте ВРУ" предусматривается, что не позднее чем в 7-дневный срок народные депутаты должны собраться на внеочередное заседание по требованию президента Украины.
Народные депутаты получают деньги от налогоплательщиков. Соответственно, они должны эти деньги отрабатывать. Сейчас достаточно коммуникации, чтобы узнать, что это заседание состоится. Достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание ", - заявил Рябошапка.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил 12 послов. А также лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.
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