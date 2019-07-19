Довжелезна черга за сувенірною банкнотою вишикувалася в Празі. Надрукували її з нагоди 80-річчя місцевого короля поп-музики Карела Готта - найвідомішого в країні та за кордоном чеського співака.

Пам'ятні купюри продавали за 2 євро в автоматі музичної крамниці. Та придбати їх прагнули не лише меломани, а й перекупники. Уже за кілька годин сувенірні банкноти з'явилися у продажу в інтернеті - з вартістю в тисячІ євро.