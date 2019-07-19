У Празі вишикувалсь довжелезна черга за сувенірною банкнотою [ Редактировать ]
Довжелезна черга за сувенірною банкнотою вишикувалася в Празі. Надрукували її з нагоди 80-річчя місцевого короля поп-музики Карела Готта - найвідомішого в країні та за кордоном чеського співака.
Пам'ятні купюри продавали за 2 євро в автоматі музичної крамниці. Та придбати їх прагнули не лише меломани, а й перекупники. Уже за кілька годин сувенірні банкноти з'явилися у продажу в інтернеті - з вартістю в тисячІ євро.
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