Глави МЗС Німеччини і Росії обговорили ситуацію в Україні. Під час зустрічі у Боні міністри закордонних справ Гейко Маас та Сергій Лавров розмовляли про Донбас, а також транзит газу через Україну.

Зокрема, дипломати позитивно оцінили перспективи перемов у Нормандському форматі. Однак констатували - для чотиристоронньої зустрічі на найвищому рівні ще слід провести підготовчу роботу.