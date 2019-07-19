Шампиньоны - ценный продукт, который является кладезем витаминов и полезных микроэлементов. Шампиньоны содержат в большом количестве белок и железо, при этом являются очень низкокалорийным продуктом. О полезных свойствах этих грибов знают много, но последние исследования ученых повергли общество в шок, передает newsyou.info.

Специалисты провели исследование, в ходе которого женщины с диагнозом рак груди, каждый день добавляли в свой рацион шампиньоны. Результаты показали, что у пациенток уменьшился рост опухолевых клеток.

Ученые объяснили такой эффект тем, что при попадании в организм, эти грибы создают определенный барьер от бактерий и вирусов, которые провоцируют развитие воспалений, способствующих появлению и развитию онкологии.

Читайте также Кому опасно есть рукколу

В составе шампиньонов содержатся вещества, которые положительно влияют на дендритные клетки, которые являются основными борцами с раком. В связи с этим увеличивается производство Т-лимфоцитов, укрепляют иммунную защиту и не позволяют раковым клеткам поразить организм.

Исследователи порекомендовали тем женщинам, которые уже страдают раком груди или имеющих наследственную предрасположенность к нему, добавить в свой ежедневный рацион шампиньоны в количестве примерно 100 г.

Ранее сообщалось, как правильно есть арбуз, а также почему нужно употреблять оливковое масло.