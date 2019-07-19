Кому нужно есть шампиньоны [ Редактировать ]
Шампиньоны - ценный продукт, который является кладезем витаминов и полезных микроэлементов. Шампиньоны содержат в большом количестве белок и железо, при этом являются очень низкокалорийным продуктом. О полезных свойствах этих грибов знают много, но последние исследования ученых повергли общество в шок, передает newsyou.info.
Специалисты провели исследование, в ходе которого женщины с диагнозом рак груди, каждый день добавляли в свой рацион шампиньоны. Результаты показали, что у пациенток уменьшился рост опухолевых клеток.
Ученые объяснили такой эффект тем, что при попадании в организм, эти грибы создают определенный барьер от бактерий и вирусов, которые провоцируют развитие воспалений, способствующих появлению и развитию онкологии.
В составе шампиньонов содержатся вещества, которые положительно влияют на дендритные клетки, которые являются основными борцами с раком. В связи с этим увеличивается производство Т-лимфоцитов, укрепляют иммунную защиту и не позволяют раковым клеткам поразить организм.
Исследователи порекомендовали тем женщинам, которые уже страдают раком груди или имеющих наследственную предрасположенность к нему, добавить в свой ежедневный рацион шампиньоны в количестве примерно 100 г.
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