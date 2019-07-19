В Києві відбувся брифінг щодо маніпуляцій та фейків у ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2019 року.

За результатами досліджень, було виявлено, що найбільш маніпулятивними темами та месіджами за період 12 червня-19 липня 2019 р. стали:

російські умови звільнення українських моряків

повернення Росії до ПАРЄ

нота МЗС, яку не погодили з президентом

визволення 4-х українців завдяки Віктору Медведчуку

списки політичних партій та сумнівні біографії кандидатів-мажоритарників

марш рівності;

ідея перенесення офісу АП

телеміст із Росією

скасування параду на свято незалежності

скандал щодо неякісних бронежилетів

визнання судом незаконним підвищення тарифів на газ і тепло 2016 року

заява Дмитра Разумкова про те, що говоритиме російською на ефірах, поки триває окупація Донбасу і Криму

обговорення партійних списків Пропозиція Зеленського для Мінекології переїхати до промислового міста • заява Гройсмана про намір скоротити кількість міністрів

інформація про те, що уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну газу для населення ще на 650 грн.

поява проекту Зеленського про масову люстрацію чиновників

помилування Зеленським політв’язня Кремля

доручення президента МЗС і ГПУ повернути засудженого в Італії нацгвардійця

обстріл із гранатомета телеканалу, що пов'язують з Медведчуком

смертельна ДТП за участі очільника осередку "Слуги народу" та спростування його членства.

оголошення контактної групи про припинення вогню на Донбасі.

Також експерти виокремили рекомендації для виборців: