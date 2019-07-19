Які теми стали найбільш маніпулятивними під час виборчої кампанії 2019 року - результати моніторингу ЗМІ [ Редактировать ]
В Києві відбувся брифінг щодо маніпуляцій та фейків у ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2019 року.
За результатами досліджень, було виявлено, що найбільш маніпулятивними темами та месіджами за період 12 червня-19 липня 2019 р. стали:
- російські умови звільнення українських моряків
- повернення Росії до ПАРЄ
- нота МЗС, яку не погодили з президентом
- визволення 4-х українців завдяки Віктору Медведчуку
- списки політичних партій та сумнівні біографії кандидатів-мажоритарників
- марш рівності;
- ідея перенесення офісу АП
- телеміст із Росією
- скасування параду на свято незалежності
- скандал щодо неякісних бронежилетів
- визнання судом незаконним підвищення тарифів на газ і тепло 2016 року
- заява Дмитра Разумкова про те, що говоритиме російською на ефірах, поки триває окупація Донбасу і Криму
- обговорення партійних списків Пропозиція Зеленського для Мінекології переїхати до промислового міста • заява Гройсмана про намір скоротити кількість міністрів
- інформація про те, що уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну газу для населення ще на 650 грн.
- поява проекту Зеленського про масову люстрацію чиновників
- помилування Зеленським політв’язня Кремля
- доручення президента МЗС і ГПУ повернути засудженого в Італії нацгвардійця
- обстріл із гранатомета телеканалу, що пов'язують з Медведчуком
- смертельна ДТП за участі очільника осередку "Слуги народу" та спростування його членства.
- оголошення контактної групи про припинення вогню на Донбасі.
Також експерти виокремили рекомендації для виборців:
- Українці голосують емоціями, емоціями маніпулюють політики
- ЗМІ - зброя маніпуляціями на війні політиків
- Емоції політиків саджають вас на голку залежності від ЗМІ та ілюзії власного вибору
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