В субботу, 20 июля, в Украине ожидается теплая, местами даже жаркая погода. Однако, есть вероятность, что в некоторых областях пройдут сильные дожди, пишет "РБК-Украина".

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Погода на востоке ожидается солнечная и сухая, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +12 +15 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов, в Донецкой, Луганской областях, а также в Днепре до +29 градусов.

В южных областях будет жарко. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. На севере Украины потеплеет и будет сухо. Ночью ожидается +13 +15 градусов, днем воздух нагреется до +26 +28 градусов.

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