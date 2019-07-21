У берегов Африки горит украинский корабль (фото) [ Редактировать ]
На борту украинского траулера Иван Голубец у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которой пропал без вести один моряк. Об этом сообщает "Думская".
В результате ЧП, которое произошло 20 июля, сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски
Как пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно Капитан Сухондяевский, которое взяло Ивана Голубца на буксир, чтобы оттащить к берегу.
Информация на данный час горит траулер "Иван Голубец", экипаж Украина, Россияне. Траулер "Капитан Сухондяевский" взял судно на буксир тащит к берегу. Экипаж, горящего судна эвакуировался, но пропал моторист, ведутся поиски. pic.twitter.com/jeMctHYBey— 🐙Octopus_Vittоld.⚓️ (@vitpat68) 20 июля 2019 г.
Ранее сообщали, что в США горел крупный национальный парк.
по теме
В России двух глухонемых украинцев изрезали ножом
В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос
Беззаконня на Чернігівщині: хто намагається зірвати вибори
Представники Корюківського відділення поліції в Чернігівській області провели обшук у приміщенні окружної виборчої комісії (ОВК) 207 округу
Известный украинский ведущий трагически погиб в Одессе
В среду, 17 июля, известный ведущий и конферансье трагически погиб в Одессе
Катастрофа МН-17: в СБУ подытожили пять лет расследования
17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью боевики сбили пассажирский самолет Boeing-777
В Киеве грузовик упал с моста (фото)
По предварительным данным, грузовик ехал со стороны Одесского направления по окружной