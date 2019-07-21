На борту украинского траулера Иван Голубец у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которой пропал без вести один моряк. Об этом сообщает "Думская".

В результате ЧП, которое произошло 20 июля, сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски

Как пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно Капитан Сухондяевский, которое взяло Ивана Голубца на буксир, чтобы оттащить к берегу.

Информация на данный час горит траулер "Иван Голубец", экипаж Украина, Россияне. Траулер "Капитан Сухондяевский" взял судно на буксир тащит к берегу. Экипаж, горящего судна эвакуировался, но пропал моторист, ведутся поиски. pic.twitter.com/jeMctHYBey — 🐙Octopus_Vittоld.⚓️ (@vitpat68) 20 июля 2019 г.

Ранее сообщали, что в США горел крупный национальный парк.