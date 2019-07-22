У главного тренера "Динамо" во время матча случился приступ

Во время матча чемпионата Румынии против "Университати" стало плохо главному тренеру бухарестского "Динамо" Юджину Него.

51-летний тренер потерял сознание прямо на скамейке запасных. После этого Него экстренно забрали в больницу на скорой помощи. Известно, что Юджин Него перенес сердечный приступ. Примечательно, что матч, несмотря на этот инцидент, продолжился.

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