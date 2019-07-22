Богдан Ступка был одним из величайших артистов своего поколения. Актер ушел из жизни 22 июля 2012 года в возрасте 70 лет. В последние годы жизни Ступка болел раком кости и пережил операцию на сердце. В память о великом актере мы напомним пять знаковых ролей Богдана Ступки.

Дети солнца, 1985

Капитанша, 1987

Черная рада, 2000

Тарас Бульба, 2009

Вчера закончилась война, 2010

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