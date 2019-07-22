ЦИК обработала 50% протоколов: кто лидирует [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 50% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по обработанным результатам:
1. "Слуга народа" - 42,44%.
2. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,87%
3. "Европейская солидарность" - 8,65%
4. "Батькивщина" - 8,02%
5. "Голос" - 6,39%.
В итоге на выборах в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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