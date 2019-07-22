Центральная избирательная комиссия Украины обработала 50% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по обработанным результатам:

1. "Слуга народа" - 42,44%.

2. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,87%

3. "Европейская солидарность" - 8,65%

4. "Батькивщина" - 8,02%

5. "Голос" - 6,39%.

В итоге на выборах в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.