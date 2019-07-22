Почему нужно есть кинзу [ Редактировать ]
Кинза - пряная трава, известная человеку уже более 5 тысяч лет. Другими названиями растения являются "кориандр" и "китайская петрушка". Полезные свойства этого продукта известны многим, однако недавно ученые также выяснили, что эфирные масла кинзы эффективно уничтожают патогенную флору, освобождая кишечник от бактерий, которые устойчивы к антибиотикам и вызывают отравления.
Согласно данным, которые были получены исследователями из Университета Бейра Интериор, содержащиеся в кинзе вещества могут уничтожать широкий спектр вредных бактерий и значительно оздоровлять микрофлору кишечника. Масла кинзы, утверждают специалисты, способны уничтожать даже те болезнетворные бактерии, которые демонстрируют устойчивость к лечению антибиотикам и провоцируют кишечные отравления.
Ученые проверяли, как действуют масляные субстанции кинзы на 12 штаммов бактерий. Это были кишечная палочка, сальмонелла, золотистый стафилококк и другие опасные бактерии из числа распространенных провокаторов отравлений. Раствор на основе таких масел, которым были обработаны бактерии, действительно поспособствовал массовой гибели в их колонии, а также давал эффект значительного замедления роста популяции.
По версии научных специалистов, "масло кинзы разрушает мембрану бактериальных клеток, что и ведет к их гибели". Таким образом, употребление кинзы может стать одним из способов профилактики пищевых отравлений, столь распространенных в летний сезон.
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