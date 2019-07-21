Клюква - вкусные и полезные ягоды, полезные свойства которой помогает бороться с различными заболеваниями. Однако, американские ученые открыли новые, еще неизвестные целебные свойства клюквы. Отмечается, что сок из этих ягод помогает избавиться от боли в зубах и улучшить работу сердца.

Устойчивую взаимосвязь, существующую между употреблением продукта и процессом нормализации работы органа, выявили в 2005 году ученые из университета штата Висконсин. В ходе нового исследования доказано, что клюквенный сок способен значительно повысить качество "хорошего" холестерина в крови.

Читайте также Чем опасны огурцы

За счет содержащихся в нем компонентов происходит подавление развития бактерий, резистентных к антибиотикам. Последние провоцируют процессы воспалительного характера во внутренних органах, включая мочеполовую систему. Проведенные эксперименты определили, что сок уничтожает микроорганизмы, вызывающие развитие кариеса. Это не позволяет эмали зубов разрушаться.

Ранее сообщалось, можно ли есть суши, придерживаясь правильного питания, а также кому нельзя есть яблоки и груши.