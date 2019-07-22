Дострокові вибори: у Волновасі фіксують масові порушення та фальсифікації [ Редактировать ]
Визначення переможця може затягнутися й у прифронтовій Волновасі. У ніч підрахунку голосів спостерігачі зафіксували близько десяти порушень. Бюлетені, приміром, заносили у пошкоджених та неопечатаних коробках. Більше подробиць у матеріалі.
Більше сотні людей у бідівлі волноваської окружної виборчої комісіі. Члени ДВК неможуть годинами здати бюлетені. В цих коробках - їх тисячі.
"Снимите, этот беспредел, мы как стадо баранов стоим здесь отработав все время, сколько нам, 6 часов стоять или сколько".
У будівлі навіть закритий туалет. У приміщені люди сидять по черзі, стільців на всіх не вистачає. Зали підрахунку зачинені. Поліція відкрила кримінальне провадження. Працюють відразу кілька нарядів. Спочатку спостерігачі помітили дві розірвані коробки біля однієі з дільничих комісій близько другої ночі. В них можуть бути вкидано фальшиві бюлетені. Тож, контролери викликали правоохоронців
Зафіксоване й інше порушення. Коробку з чергової дільниці привезли без обовязковоі присутності правоохоронця в машині.
"Він зо мною. - Де, його немає. Розкажіть... - Без комєнатрієв. - А чому ящик не опєчатаний? - Все опєчатане. Все здєлане. - Ти носа нерозбив собі, як біг?".
Близко четвертої ранку зафіксували ще одний підозрілий факт. Поруч з окружкомом покинута машина із розірваними коробками та документами. члени місцевих виборчих комісій побоюються що підрахунок голосів за таких умов може затягнутися дуже на довго.
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