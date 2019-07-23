Спецслужби Ірану заявили про арешт 17 агентів, які начебто працювали на ЦРУ. Деяким із них загрожує страта.

США нібито завербували затриманих іранців під час "іноземних конференцій". Жоден із підозрюваних не є державним службовцем.

Заяви Тегерана про викриття шпигунських мереж лунають не вперше, однак експерти ставлять такі твердження під сумнів через брак доказів. На останнє повідомлення вже відреагував президент США Дональд Трамп. У своєму "твіттері" американський керманич назвав брехнею та пропагандою релігійного режиму, який гине під економічним тиском заходу.