В Ірані викрили агентурну мережу ЦРУ [ Редактировать ]
Спецслужби Ірану заявили про арешт 17 агентів, які начебто працювали на ЦРУ. Деяким із них загрожує страта.
США нібито завербували затриманих іранців під час "іноземних конференцій". Жоден із підозрюваних не є державним службовцем.
Заяви Тегерана про викриття шпигунських мереж лунають не вперше, однак експерти ставлять такі твердження під сумнів через брак доказів. На останнє повідомлення вже відреагував президент США Дональд Трамп. У своєму "твіттері" американський керманич назвав брехнею та пропагандою релігійного режиму, який гине під економічним тиском заходу.
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