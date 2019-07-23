Во вторник, 23 июля, поступило сообщение, что здание, где находится Центральная избирательная комиссия заминировали. Об этом сообщает "УНН".

Отмечается, что о взрывчатке в здании ЦИК сообщили неизвестные.

После получения сообщения всех попросили покинуть зал ЦИК. Сейчас на месте работают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" все детские сады, а также из супермаркета экстренно эвакуировали людей.