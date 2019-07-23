В ЦИК ищут взрывчатку [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, поступило сообщение, что здание, где находится Центральная избирательная комиссия заминировали. Об этом сообщает "УНН".
Отмечается, что о взрывчатке в здании ЦИК сообщили неизвестные.
После получения сообщения всех попросили покинуть зал ЦИК. Сейчас на месте работают взрывотехники.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" все детские сады, а также из супермаркета экстренно эвакуировали людей.
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