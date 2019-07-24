Биткоин: курс криптовалюты упал более чем на 200 долларов [ Редактировать ]
bitcoin
В среду, 24 июля, курс самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), резко упал в цене.
Теперь за монету предлагают $10 051,4.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $215.78;
- Litecoin $92.23;
- Bitcoin Cash $303.6.
Также ранее мы писали о том, что курс доллара на межбанке упал.
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